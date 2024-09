Boccia | Non ho paura delle indagini Ci sono altre donne in questa storia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 6 settembre 2024) AGI - "Non hoperché ho semplicemente detto la verità. Misentita messo all'angolo. Io ho rispettato l'uomo e le istituzioni". Maria Rosariaè ospite della trasmissione "In Onda" su La7 per registrare l'intervista mentre nello stesso momento Sangiuliano inviava la lettera a Giorgia Meloni con cui annunciava le sue dimissioni irrevocabili. Nell'intervista condotta per LA7 da Luca Telese e Marianna Aprile, Maria Rosariae i conduttori parlano del "ministro", ormai ex finito al centro dello scandalo per il presunto uso improprio dell'auto di servizio, per una nomina a consulente concessa ma non formalizzata, per messaggi, conversazioni e documenti riservati che sarebbero ora nella disponibilità dell'imprenditrice originaria di Pompei che aspirava a dirigere i grandi eventi del Mic.