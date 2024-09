Asif Kapadia | Con 2073 voglio turbarvi Il futuro è terrificante L' intervista

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il regista è un fiume in piena nel raccontare a Movieplayer.it la genesi del suo documentario 'fantascientifico' che immagina gli orrori di unben radicato nel nostro presente.trasforma la visione del presente in un film fantascientifico dove, al posto di invasori alieni o robotici, troviamo Donald Trump, Viktor Orban o Bolsonaro. I problemi del presente diventano materia futuristica nel grido d'allarme che è la sua nuova fatica,, realizzata per sensibilizzare l'opinione pubblica con una 'chiamata all'azione' lanciata proprio dal grande schermo della Mostra del Cinema Venezia, dove il film è stato presentato Fuori Concorso. Completo elegante, vivacità intatta nonostante la grande quantità di interviste rilasciate,ci accoglie in una stanza dell'Hotel Excelsior desideroso di parlare del suo lavoro, dei motivi che lo hanno