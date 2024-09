Alcaraz riparte dalla Coppa Davis | girone complicato per la Spagna a Valencia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) La fase a gironi dista per tornare. Si giocherà dal 10 al 15 settembre in quattro città: Bologna (Italia), Manchester (Gran Bretagna),) e Zhuhai (Cina). La formula prevede per ogni tie la disputa di due singolari e di un doppio, tutti al meglio dei due set su tre. Le prime due classificate di ogni raggruppamento di qualificheranno alle Finali, in programma dal 19 al 24 novembre a Malaga con tabellone a eliminazione diretta. Il sorteggio della Final 8 di Malaga verrà effettuato a settembre. La compagine spagnola con Carlosnon avrà un percorso semplice. La compagine iberica è stata inserita nelB con Australia, Repubblica Ceca e Francia.