Violenza tra i giovani | da cosa nasce la loro rabbia?

(Di giovedì 5 settembre 2024) Negli ultimi tempi, gli episodi diche coinvolgono adolescenti essimi sono in preoccupante aumento. I recenti fatti di cronaca hanno evidenziato la crescente aggressività tra i più, un fenomeno complesso che richiede risposte adeguate e interventi preventivi mirati. Questo problema è emerso con particolare intensità nel periodo successivo alla pandemia, durante il quale l’isolamento forzato ha amplificato le difficoltà emotive e relazionali di molti ragazzi. Le cause del disagiole In un’intervista rilasciata a Interris.it, il dott. Claudio Marcassoli, psichiatra e psicoterapeuta, ha fornito una panoramica approfondita sulle cause di questo crescente disagio tra i. Secondo Marcassoli, le radici dellale sono molteplici e legate ai rapidi cambiamenti nella società moderna.