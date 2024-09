VIDEO Agrifood Future Google a Salerno per mostrare le opportunità dell’AI

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto L’intelligenza artificiale e le potenzialità di sviluppo collegate al settore agroalimentare non saranno soltanto raccontate ma saranno concretamente mostrate alle imprese nell’ambito della seconda edizione di, l’evento nazionale promosso da Unioncamere e dalla Camera di Commercio diche si svolgerà adall’8 al 10 settembre. Ieri a Roma presso il Ministero del Made in Italy la presentazione nazionale dell’iniziativa che punterà sull’innovazione e sostenibilità per il futuro del made in Italy e che si avvale anche della presenza diche proporrà corsi di formazione alle imprese e anche B2B per approfondire possibilità concrete di puntare sulla innovazione.