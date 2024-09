US Open 2024 Jack Draper | Semplicemente incredibile è un sogno che si avvera

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024)sta giocando il miglior tennis della sua carriera sui campi di Flushing Meadows.lo USdel giocatore britannico, che ha raggiunto la prima semifinale Slam della carriera, dopo aver sconfitto in tre set l’australiano Alex de Minaur con il punteggio di 6-3 7-5 6-2, in quella che è stata un’altra partita in cuinon ha concesso un set al proprio avversario. Con questo successoè già certo di entrare per la prima volta in carriera tra i primi venti della classifica mondiale. Il nativo di Sutton sarà anche il primo tennista britannico dal 2012 (in precedenza era stato Andy Murray) a raggiungere le semifinali a New York. Adesso attenderà il vincitore dell’attesissima sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Queste le prime parole dinella classica intervista a fine partita.