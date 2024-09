Un drone vola sopra al palco durante il concerto i Green Day scappano | Potenziale pericolo per la nostra sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Piccolo imprevisto aldeiDay al Comerica Park di Detroit. La celebre band americana è dovuta scappare nel backstage mentre si stava esibendo suldopo l’intervento della. Il motivo? Unnon previsto si è avvicinato alla band e ha insospettito la security, che ha avviato le misure di. Un video registrato da uno degli spettatori presenti mostra le rockstar mentre si esibiscono in Longview quando, improvvisamente, un addetto allatrascina via uno a uno i membri della band dal. Poco dopo, però, sono tornati sule hanno concluso il brano. Dopo la successiva Welcome To Paradise, poi, Billie Joe Armstrong ha replicato con determinazione all’accaduto: “Nessuno stronzo ci fermerà”.