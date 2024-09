Strade più costose per comprare casa Forte dei Marmi domina la classifica | oltre 6 milioni nella zona di Roma Imperiale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Firenze, 5 settembre 2024 – Non poteva che essercideial primo posto delladellepiùd’Italia per. E’ quanto emerge da uno studio di Idealista che ha analizzato le dieciitaliane con i prezzi più alti per le case in vendita, considerando solo quelle con almeno 20 annunci attivi. La via più cara in Italia Qual è la via più cara d’Italia per? Ad aggiudicarsi il primato è via Luigi Raffaellididei, con un valore totale medio delle case di ben 6.027.273 euro. Questo esclusivo viale della Versilia, noto per le sue ville di lusso con piscina, si trova a pochi passi dalla rinomata spiaggia Le Dune.