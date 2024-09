Stop a pubblicazione ordinanze custoria cautelare primo sì Governo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 set. (askanews) – “Divieto didel testo dell’ordinanza di custodiafinché non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell’udienza preliminare”. E’ quanto prevede un dlgs approvato ieri dal Consiglio dei ministri, che ha dato via libera, in esame preliminare, a tre decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale a quella europea. Uno prevede disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Il testo dà attuazione all’articolo 4 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n.