Rissa tra minorenni a Bologna 16enne muore accoltellato

(Di giovedì 5 settembre 2024) AGI - Unè mortoieri (mercoledì) sera a, in via Piave, in zona Ospedale Maggiore, durante unacon altri duein cui è rimasto ferito anche un altro minorenne di 17 anni. Ilè morto prima di arrivare in ospedale. Sul luogo dell'accoltellamento oltre al 118, è intervenuta la polizia, allertata dai residenti, che ora indaga per ricostruire la dinamica dell'omicidio e identificarne l'autore. Dopo qualche ora è stato fermato un 17enne, la cui posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria. Secondo la ricostruzione, il ragazzo fermato ha estratto un coltello con cui ha colpito sia ilsia il 17enne, causando la morte del primo. L'altro ragazzino rimasto ferito è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni.