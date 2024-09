Regione Campania il consigliere Pisacane lascia Azione e aderisce a FdI

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ilregionale dellaRaffaeleil gruppo diufficialmente a Fratelli d’Italia, passando così dalla maggioranza deluchiana all’opposizione. La notizia dell’ingresso di Piscane e’ stata comunicata in una nota dal senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in. “Siamo onorati che ilregionale Raffaeleabbia deciso di aderire al nostro partito. Un giovane di valore che ha radicamento territoriale e che certamente darà un importante contributo alla nostra battaglia di cambiamento della. Quella dell’onorevolee’ una scelta coraggiosa ed il segno che ci sono persone raziocinanti che vedono il fallimento completo di De Luca soprattutto in sanità – ha sottolineato Iannone -.