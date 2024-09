Punto prelievi a Cederna Synlab apre nel quartiere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Inaugurato ieri i nuovonel(in via38): è il quarto in città. Sarà di riferimento per un bacino d’utenza di 25mila residenti del. "Con l’apertura di questo nuovo– ha commentato Emanuele Fresa, direttore regionaleLombardia – rafforziamo il nostro impegno verso la comunità di Monza, offrendo servizi diagnostici sempre più accessibili". Monza ospita lo storico PolidiagnosticoCam di viale Elvezia, quartier generale diItalia. Per l’occasioneoffre ai cittadini un open day dedicato alla prevenzione della sindrome metabolica con misurazione glicemia, colesterolo totale, trigliceridi; misurazione della pressione arteriosa; rilevazione della frequenza cardiaca e della saturazione. Da lunedì 9 prenotazioni aperte per lo screening gratuito .