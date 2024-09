PS5 Pro | Sony potrebbe aver svelato in anticipo il design della console

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 5 settembre 2024)ufficialmente anticipato ildi PS5 Pro all’interno del nuovo logo dedicato al 30° anniversario di PlayStation. Come notato prontamente dalla community, il colosso giapponese ha condiviso proprio in queste ore il logo dedicato al trentesimo anniversariopropria divisione gaming, inserendo sullo sfondo le icone delle varierilasciate in tutto questi anni. E proprio tra queste troviamo anche PS5 Pro, nuovache dovrebbee lo stessoanticipato da un leak appena qualche giorno fa. Difatti dando un’occhiata a questa icona è possibile vedere unache ha unestremamente simile a quello di PS5 Slim, ma con delle strisce aggiuntive presenti nella parte centrale dei pannelli laterali. Come se non bastasse tutto ciò,ha promesso che ci saranno “altri annunci in programma a breve” in occasione del 30° anniversario.