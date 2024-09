Parma si travestono da corrieri per truffare azienda | denunciati due 40enni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 settembre 2024 – Hanno provato a spacciarsi per, così daun’del Parmense: duesono statiper truffa aggravata, ricettazione e concorso nella fabbricazione di documenti contraffatti. Nei giorni scorsi, il responsabile di un negozio ha ricevuto una chiamata da parte di una presunta agenzia di spedizioni, in cui veniva chiesto se i colli da spedire fossero già pronti, in quanto duesarebbero di lì a poco arrivati per il ritiro. Ma il responsabile si è insospettito e ha chiamato i carabinieri. I militari si sono dunque appostati fuori dall’, in attesa del furgone che nel giro di qualche minuto ha fatto ingresso nell’area di carico. I due sono stati quindi bloccati, mentre all’interno del mezzo sono state rinvenute diverse magliette con loghi di altre aziende di spedizione e logistica.