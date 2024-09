Neil Gaiman Disney mette in pausa Il figlio del cimitero dopo le accuse di molestie all’autore

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 5 settembre 2024) Lo sviluppo dell’adattamento cinematografico del romanzo I figli del, di, in cantiere ormai da tempo presso, è stato messo indefinitamente in; a comunicarlo, fonti anonime raccolte da Deadline. A quanto si apprende, la mossa sarebbe il risultato di un insieme di fattori e circostanze non altrimenti specificati, tra cui trovano posto anche le recentidirivolte al fumettista da parte di due donne. A riprova del fatto che la notizia di cronaca ha avuto un peso relativo nell’economia di questa strategia aziendale, Variety ci ricorda che lo stessonon è personalmente coinvolto nel progetto di adattamento del suo romanzo.