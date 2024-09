Mattia Furlani quinto a Zurigo sotto la pioggia e vola alle finali di Diamond League Tentoglou sconfitto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024)ha concluso alposto la gara di salto in lungo andata in scena a(Svizzera), sede dell’ultima tappa dellaprima delleche si disputeranno il 13-14 settembre a Bruxelles. Il giovane talento laziale, medaglia di bronzoOlimpiadi di Parigi 2024, si è reso protagonista di un balzo da 7.91 metri (0,3 m/s di vento contrario) piazzato al terzo assalto, quando era con le spal muro dopo i due nulli iniziali. L’azzurro ha poi proseguito con un nullo e un 7.79, non riuscendo a rientrare nelle prime tre posizioni che garantivano un ulteriore assalto.era alla sua seconda uscita agonistica dopo essere salito sul podio ai Giochi: lo scorso 22 agosto era stato sesto nella tappa della massimo circuito internazionale itinerante andata in scena a Losanna. Il primatista mondiale juniores (8.