Maltempo un disperso in Piemonte A Milano e Roma sotto accusa la mancanza di manutenzione

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 5 settembre 2024) Nord Italia in ginocchio a causa di un’ondata di, che non ha risparmiato anche altre zone della penisola. Allagamenti, frane ed esondazioni si sono registrati in Lombardia, Liguria,e Veneto. Particolarmente colpita la città di, dove è anche tornato a esondare il Seveso. A Feletto, in provincia di Torino, a causa dell’esondazione del torrente Orco si registra un: un agricoltore di 58 anni travolto mentre stava lavorando a bordo di un trattore. L’uomo è stato trascinato via insieme al mezzo. A Mattie, sempre nel torinese, inoltre, è crollato un ponte e una trentina di persone sono rimaste isolate. Uninin ginocchio Inè attesa con ansia anche la piena del Po, mentre in Veneto la Protezione civile ha diramato l’allerta rossa. Ci si attende invece una schiarita in Lombardia e suin particolare.