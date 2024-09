LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Fantin esalta col record paralimpico Bocciardo Rabbolini e Berra in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.15 50 stile libero femminile S8, penultima gara di giornata: c’è Xenia Francesca Palazzo nella seconda batteria! 11.13 La britannica Rebecca Redfern diventa la migliore di giornata con il tempo di 1’16”40. 11.10 Olivia Chambers firma il miglior crono in 1’18”92. 11.08 Tocca ora ai 100 rana SB13 femminili, niente Italia in questa gara. 11.05 Terzo posto in 1’23”58 per Alessia, nella stessa batteria Elena Krawzow firma ilin 1’13”19. 11.01 Primo posto per la brasiliana Maria Carolina Gomes Santiago in 1’19”49. 10.58 Gara femminile dei 100 rana SB12: c’è Alessiain seconda batteria. 10.56 Il tedesco Taliso Engel aggiorna il propriomondiale: 1’01”84, scendendo sotto il muro dei 62 secondi. 10.54 Il kazako Nurdaulet Zhumagali arriva avanti a tutti in 1’05”11 con ilasiatico. 10.