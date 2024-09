L’arte come luogo d’incontro Il circo approda alle Cascine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ilinternazionale fa tappa a Firenze con la diciottesima edizione del Cirk Fantastik!, il Festival che da oggi e fino a domenica 15 settembre porta le arti della giocoleria e dell’equilibrismo al parco delle. Una nuova location, quest’anno, al prato del Quercione, che ospiterà compagnie nazionali e internazionali, pronte a esibirsi per il pubblico con un focus particolare sulla libertà artistica, filo rosso di tutta la rassegna. Gli organizzatori hanno ripreso il pensiero del violoncellista Yo Yo Ma sulin tempo di crisi: "Fare arte è aprirsipossibilità, le possibilità danno speranza, a tutti serve speranza". Per il musicista, infatti,, la musica, la lingua e la cultura devono essere preservate, ma anche arrichite dall’incontro con l’altro, per questo è futile concentrarsi sulle convenzioni, che ci vorrebbero tutti gli uni contro gli altri.