Innovazione al via la maratona DigithON | focus sull’Intelligenza Artificiale

(Di giovedì 5 settembre 2024) Al via a Bisceglie (Barletta-Andria-Trani)2024: fino al 7 settembre tre giorni non-stop dedicati al mondo del digitale con la competition tra le startup più innovative selezionate per la, confronto con le aziende, formazione e approfondimenti con nomi di primo piano delle istituzioni e delle imprese, con particolare attenzione al tema dell’Intelligenza. Arrivata all’edizione numero 9, ladigitale più partecipata d’Italia è stata negli anni un volano per i migliori progetti digitali, una riuscita certificata anche dal mercato degli investitori: 200 milioni di euro i finanziamenti raccolti da alcune delle startup di maggior successo che hanno presentato il loro progetto alle Vecchie Segherie.