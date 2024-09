Il Grande Fratello annuncia i primi 5 concorrenti ufficiali | sul web è polemica

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dopo tante notizie che si sono rincorse sul web in queste settimane, finalmente sono arrivati degli aggiornamenti. Lo staff delhato sul sito, e gradualmente anche sui social, icinquedi questa nuova edizione del GF. Inutile dire che già sono sorte le prime polemiche. Ecco le prime tredelcinquedelsono statiti. Le prime tre sono state comunicate insieme, in quanto hanno avuto la stessa carriera professionale. Le persone in questione sono Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere. Loro sono tre icone degli anni ’90 divenute celebri nel programma Non è la Rai. Pamela ha partecipato anche a La Fattoria nel 2006 e, dopo un periodo di pausa, è pronta a mettersi in gioco nel reality show.