Il centro diurno Catasca rinnova e amplia le proprie attività

(Di giovedì 5 settembre 2024) Arezzo, 5 settembre 2024 – Un servizio per sviluppare nuove abilità e competenze nelle persone con disturbi dello spettro dell’autismo. L’Istituto di Agazzi hato eto ledel” in via Garibaldi con l’obiettivo di accompagnare gli utenti in un percorso sempre più finalizzato al raggiungimento dei migliori livelli possibili di autodeterminazione e autonomia nei diversi ambiti della vita quotidiana, con interventi che comprendono anche l’ambito domestico e l’ambito lavorativo. Questo spazio opera in stretta sinergia con la Asl Toscana Sud Est e rivolge il proprio impegno verso giovani adulti a cui vengono proposti programmi individuali strutturati su caratteristiche, obiettivi e prospettive dei singoli Progetti di Vita.