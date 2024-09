I ponti osservati speciali | indagini per verificarne lo stato del salute

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Oltre al ponte di viale D’annunzio sul fiume Marano, vi sono altri duein cittàper i quali verranno eseguitiperlodella struttura in cemento armato. Si tratta del ponte sul rio Marano di viale Portofino e del ponte sul rio Melo di viale Castrocaro. È quanto emerge dal programma di valutazione dei rischi suidel territorio comunale stabilito dal Comune nei mesi scorsi, con l’affidamento delle verifiche necessarie alla Sogem Evo srl nell’aprile di quest’anno. Le prime verifiche realizzate dai tecnici della società avevano portato a evidenziare criticità nella struttura del ponte di viale D’Annunzio sul Marano. Qui i tecnici avevano riscontrato distacchi di parti in calcestruzzo erose con il tempo tanto da lasciare scoperte le parti in ferro interne alle strutture.