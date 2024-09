Heather Parisi torna in Italia ma non va a trovare la figlia | ecco dove è andata scoppia la polemica sul web

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 5 settembre 2024)ta in, ma il rapporto con suaè ormai ai minimi storici: la ballerina e Jaqueline Luna Di Giacomo non si sono incontrate. Lo faranno? Come sappiamo, ladista per diventare mamma: la ragazza è incinta del noto cantante romano Ultimo e sebbene la notizia abbia creato grande gioia nei fan e – ovviamente – nelle rispettive famiglie di entrambi, la nota ballerina americana non si è mai nemmeno pronunciata in merito. La madre di Ultimo, proprio di recente, ha condiviso un pensiero su Jaqueline Luna, che oggi farebbe parte della famiglia a tutti gli effetti. Nel frattempo, come accennato all’inizio,ta inda Hong Kong, cittàvive ormai da anni insieme al marito e ai due figli.