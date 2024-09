Gilmour il fratello fa impazzire i tifosi del Napoli | il gesto inaspettato

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ildi Billyha fattodel: spunta undello scozzese Ha fatto subito sognare idelcon il suo arrivo in extremis nel mercato estivo. Billyha voluto intensamente vestire la maglia azzurra e si è già fatto amare dai sostenitori partenopei per questo. L’ex Brighton avrebbe così tanto insistito pur di trasferirsi all’ombra del Vesuvio, da costringere il club di Premier League a farlo partire nonostante l’infortunio di O’Riley. Lo scozzese sarà impegnato in Nations League contro Polonia e Portogallo, oggi e domenica, in compagnia del connazionale McTominay. E’ in trepidante attesa di debuttare con la maglia azzurra e anche Antonio Conte spera di averlo il prima possibile a disposizione per poterlo allenare e fargli conoscere i nuovi compagni.