Commercio lo studio di Unife Natale Summer festival e mercati | gli eventi che stimolano l’acquisto | Ma c’è incertezza sul futuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Forse per qualcuno potrà essere difficile da accettare. Ma quando parlano i numeri, le chiacchiere stanno a zero. Tra le iniziative, glie le festività chegli acquisti di beni in città ci sono al primo posto le festività natalizie (56,3%), al secondo posto il Ferrara(53,3%), al terzo posto isettimanali e al quarto i food(46,1%). Sono solo alcuni dei dati che emergono dallosullocale della città commissionato dal Comune ed eseguito dall’Università di Ferrara dal dipartimento di Economia e Management. Gli estensori, sono Stefano Bonnini e Michela Borghesi. Lo– ampio e articolato – si compone di varie parti e offre una serie di stimoli molto interessanti.