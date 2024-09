Cocaina crack soldi e munizioni in casa | 44enne arrestato in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Nella notte scorsa a Scauri, comune di Minturno, i Carabinieri hanno portato a termine un’importante operazione antidroga che ha condotto all’arresto di un uomo di 43 anni, originario di Napoli, già sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti legati allo spaccio di stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio e possesso illegale di. Arresto e perquisizione L’è stato colto insubito dopo aver ceduto una dose dia un acquirente. Durante la successiva perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto 14 dosi diper un peso complessivo di 4,1 grammi e 31 dosi didel peso di 6,2 grammi, oltre a materiale per il confezionamento e la somma di 4.320 euro in contanti, ritenuta il guadagno dell’attività di spaccio.