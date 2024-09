Caccia aperta al pirata della strada | grave un giovane investito in bicicletta a Ortona

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 5 settembre 2024) Chieti - Unincidente nella notte ha coinvolto un 18enne in. L'automobilista è fuggito, lasciando il ragazzo feritomente. Le indagini sono in corso. Nella notte tra il 3 e il 4 settembre, nel cuore di, un ragazzo di appena 18 anni è statoda un’automobile mentre era in sella alla sua. L’incidente, avvenuto attorno alle 3:00, ha lasciato ilin condizioni critiche, ora ricoverato presso l'ospedale di Pescara. Il conducente dell'auto, invece di fermarsi a prestare soccorso, è fuggito, innescando una vera e propriaalda parte delle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo stava pedalando lungo unadel centro cittadino quando è stato violentemente travolto da un’autovettura.