Balneari sindacati insoddisfatti dell’accordo tra Governo e Ue | iniziative contro il decreto

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ilesulta per l’accordo trovato con l’Ue sulla proroga delle concessioni, ma idi categoria no. Sib e Fiba esprimono tutta la loro insoddisfazione per illegge sulla riforma delle concessioni che prevede una proroga fino al 2027, anno in cui dovranno partire le nuove gare, secondo i paletti fissati da Bruxelles, per porre fine a un tira e molla con l’Italia andato avanti per anni. In attesa delle eventuali modifiche in Parlamento per andare inai gestori dei lidi, le sigle di categoria non ci stanno e minaccianosindacali. La riforma delle concessioniIl piano di riordino con la proroga delle concessioniè stato inserito all’interno dellegge su materie oggetto di procedure d’infrazione europee approvato in Consiglio dei ministri.