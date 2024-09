Usa | terrorismoindagati leader Hamas

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 4 settembre 2024) 1.19 La giustizia Usa ha accusato di terrorismo alcunidi, tra cui Yahya Sinvar, per il massacro del 7 ottobre in Israele. La denuncia alla corte federale di New York City include accuse di cospirazione per aver fornito supporto materiale a un'organizzazione terroristica straniera, con vittime innocenti. "Le accuse desecretate sono solo una parte del nostro sforzo per colpire ogni aspetto delle operazioni di", ha affermato il Procuratore generale Merrick Garland.