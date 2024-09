UFFICIALE – Osimhen-Galatasaray c’è l’annuncio del Napoli | svelato anche il rinnovo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’ufficialità è arrivata proprio in queste ore: Victorè un nuovo giocatore del, il comunicato della SSCè un nuovo giocatore del. In queste ore si è parlato tanto del passaggio del bomber nigeriano al club giallorosso, e si aspettava di fatto quella che doveva essere un’ufficialità in queste ore. E’ arrivata, ed è stata proprio la SSCa diramare un comunicato che conferma il passaggio del centravanti in Turchia a titolo temporaneo. Un telenovela, quella legata al futuro di Victor, durata sostanzialmente tutta l’estate, con colpo di scena finale degno delle migliori serie tv. Niente Paris Saint Germain, niente Chelsea, niente Premier League nemmeno Saudi Pro League: nessuno si è presentato alla corte di Aurelio De Laurentiis per pagare i 130 milioni della clausola rescissoria.