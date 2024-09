The Quiet Son | recensione del film di Delphine e Muriel Coulin – Venezia 81

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 4 settembre 2024) TheSon:deldi81 Essere genitori è un compito arduo, ancor più complesso quando si deve crescere un figlio in un contesto sociale e politico critico. Come si può evitare che un figlio compia errori? Fino a che punto un genitore può spingersi per proteggerlo dal pericolo? Qual è il limite?affrontano queste domande quasi esistenziali in TheSon, presentato in Concorso all’81esima edizione della Mostra del Cinema di. Esplorando le dinamiche di una famiglia fratturata, le registe cercano di arrivare alle radici dell’incomunicabilità, un tema che Michelangelo Antonioni ha indagato bene, dimostrando come la mancanza di dialogo possa provocare danni irreparabili. Il, che vede protagonista Vincent Lindon, sarà distribuito da I Wonder Pictures.