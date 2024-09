Sparatoria in un liceo in Georgia morti e feriti | arrestato sospettato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 settembre 2024 – Terrore in. Due persone sono state uccise e quattro ferite nellaavvenuta in una scuola superiore in, in una zona fuori Atlanta, ha riferito Msnbc. Laè avvenuta in undi Winder. La Apalachee High School è ancora in lockdown ed è circondata da una massiccia presenza della polizia. Almeno uno deiè stato portato via in eliambulanza. Secondo quanto riferito dalle autorità, c'è unin custodia dopo che gli studenti sono stati evacuati da una scuola superiore vicino ad Atlanta. “Sono state segnalate vittime, ma i dettagli sul numero o sulle loro condizioni non sono al momento disponibili”, si legge nel comunicato dell’ufficio dello sceriffo della contea di Barrow.