Sparatoria a Cernusco sul Naviglio morto il leader degli ultrà nerazzurri Bellocco ritenuto il rampollo dell’omonima famiglia ndranghetista

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Una, con dinamiche ancora da chiarire, è avvenuta in via Nino Besozzi asulnel milanese. Un uomo è stato trovatoper lesioni da taglio, mentre un 49enne è rimasto ferito da arma da fuoco a un arto inferiore ed è stato trasportato in codice Giallo all’ospedale San Raffaele di Milano. Sul posto di quella che sembra essere stata una violenta lite tradell’Inter, sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine. Questi hanno ben presto identificato la vittima nel 39enne Antoniol’erededi Rosarno, mentre il ferito è Andrea Beretta, di 49 anni, attuale capo dei supportersulililGli investigatori hanno poi arrestato Berretta con l’accusa di omicidio.