Seguirò il Liverpool al pub qui in città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "È una connessione, un legame trae Bologna per me". Pepijin Slot, 19 anni originario dei Paesi Bassi ma sfegatato del, conta i giorni, o le ore, che ci dividono dal secondo match Champions della società di Saputo. Pepijin, sei olandese, ma tifi una squadra inglese. Come mai? "Sono diventato un tifoso delnel 2020, quando ho iniziato a guardare e seguire il calcio in generale. Tutto è nato sui social, poi mi sono appassionato al gruppo, alla chimica che c’era tra i giocatori, soprattutto con Jurgen Klopp. Da lì ho iniziato a seguire anche le partite, divento un vero e proprio tifoso. E poi Virgil van dijk e Wijnaldum sono olandesi, proprio come me". Sei mai andato a vedere un match dal vivo? "Purtroppo no, ma è nella mia lista di cose da fare, cantando ‘You never walk alone’ (l’inno del, ndr) ad Anfield".