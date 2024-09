Ricerca un farmaco per reni aiuta il cuore evitando il peggioramento degli scompensi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Unper malattia renale cronica potrebbe ridurre del 16% il rischio di mortalità e ricoveri in pazienti con insufficienza cardiaca lieve ma difficile da gestire e trattare. Lo dimostra lo studio clinico Finearts-Hf pubblicato sul New England Journal of Medicine e presentato a Londra, al congresso della Società Europea di Cardiologia, condotto su 6000 pazienti con un tipo di insufficienza cardiaca in cui ilsi contrae ancora normalmente, ma mostra i primi segni di scompenso cardiaco. Una patologia cronica che può causare undella qualità della vita e della capacità di affrontare le attività quotidiane con frequenti ricoveri per mancanza di respiro e accumulo di liquidi nell’organismo.