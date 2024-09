Ricerca 470 milioni per le imprese del Sud

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Al via lo sportello online per l’accesso agli incentivi destinati ai progetti die sviluppo sperimentale dellelocalizzate in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nell’ambito della “Strategia nazionale di Specializzazione intelligente” del Ministero dellee del Made in Italy. Le aziende di qualsiasi dimensione localizzate nelle regioni interessate, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e di, potranno presentare le domande di agevolazione per i progetti riguardanti attività diindustriale e di sviluppo sperimentale, d’importo compreso tra 3 e 20di euro.