Regionali Emilia Romagna prime scintille tra Ugolini e de Pascale Lei | È dipendente di Federcoop

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Bologna, 4 settembre 2024 –della campagna elettorale per ledurante la convention degli industriali "Farete". Elena, candidata civica sostenuta dal centrodestra, seduta in prima fila alla kermesse in Fiera, dalla parte opposta di Michele de, attacca l'avversario: "In verità non è lui il mio rivale. Ma la "ditta", cioè quella commistione tra economia e politica nella nostra regione che ha portato a un certo tipo di impostazione su tutte le politiche. Sul fatto che siadiin aspettativa, che il nuovo possibile sindaco di Ravenna sia undie che il sindaco attuale di Lugo siadi Legacoop, dobbiamo farci delle domande", affonda la candidata sostenuta dal centrodestra.