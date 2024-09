Re Carlo ultime notizie Camilla non si trattiene rivelazioni sulla sua salute

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Afflitto da diversi problemi, primo fra tutti Harry, il cancro diè quasi passato in secondo piano. Eppure il Re è ancora malato e ce lo ha ricordatoche durante un’uscita pubblica non si è trattenuta e ha rilasciato nuove dichiarazioni sulle condizioni didi suo marito., le preoccupazioni che affliggono il Re Reha trascorso un’estate abbastanza tranquilla, in particolare lesettimane di agosto le ha passate circondato dalla famiglia nel Castello di Balmoral in Scozia. Con lui ec’erano anche William, Kate Middleton e i tre nipoti George, Charlotte e Louis. Ovviamente Harry e Meghan Markle sono rimasti a casa loro. Ma forse meglio così. Molti esperti in questioni reali sono terrorizzati all’idea che il Re possa riappacificarsi col secondogenito, se questo significa il ritorno di Harry a Corte.