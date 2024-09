Pokémon Gioca e Scambia a Settembre continua il tour estivo in Italia

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un rientro straordinario attende gli appassionati didi tutta! Il mese di, riprenderà infatti ildi, l’iniziativa di Gamevision che mira ad avvicinare le nuove generazioni al Gioco di Carte Collezionabili(GCC), con l’obiettivo di creare un’esperienza immersiva che promuova l’aggregazione e l’interazione tra i partecipanti. Presso alcuni rivenditori autorizzati del GCCin tutta, per i fan disarà possibile partecipare a esclusivi eventi durante i quali incontrare la community perre carte, affrontare entusiasmanti lotte del GCC,re su Nintendo Switch ai videogiochiScarlatto eVioletto, nonché al DLC “Il Tesoro dell’Area Zero”, ricevere articoli in omaggio e persino incontrare Pikachu in persona.