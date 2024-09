Paralimpiadi 2024 Mazzone è argento nel ciclismo H2 | Ai ragazzi dico di alzarsi dal divano e crederci

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Parigi, 4 settembre– Fabrizio Cornegliani è medaglia d’oro nella crono individuale H1 disu strada ai Giochi paralimpici di Parigi. Il 55enne azzurro ha chiuso in 34:50.45 la gara sul circuito di Clichy-sous-bois, lasciandosi alle spalle il belga Maxime Hordies,in 35:11.13 e il sudafricano Nicolas Pieter du Preez, bronzo in 36:07.05. Cornegliani, alla sua seconda partecipazione ai Giochi, si laurea così campione paralimpico dopo l’già conquistato a Tokyo 2020. “È una vita che inseguo questo obiettivo. Sono uno sportivo da sempre, da che ho memoria corro contro il tempo. Ho iniziato con l’atletica e finisco con il. Oggi mi sono finalmente tolto quella maledizione dell’che mi perseguitava da tempo: l’oro era sempre a un pizzico e non riuscivo a raggiungerlo, ma stavolta ce l’abbiamo fatta”.