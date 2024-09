Owlet incrementa l’offerta del suo Dream Sock™ con certificazione medica in tutta Europa

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 4 settembre 2024)presenta il nuovoSock a Kind + Jugend 2024 e annuncia che il dispositivo sarà presto disponibile per sempre più genitori in tutto il mondo. LEHI, Utah–(BUSINESS WIRE)– “Sock ha già avuto un impatto enorme su migliaia di famiglie dal suo lancio globale pochi mesi fa, e siamo desiderosi di continuare a diffondere la nostra tecnologia di livello medico a un numero ancora maggiore di genitori”, ha dichiarato Kurt Workman, amministratore delegato e co-fondatore di. “Questa settimana saremo presenti a Kind + Jugend per incontrare i nostri partner di distribuzione e quelli potenziali, per mostrare la nostra ultima tecnologia e l’impatto diin tutto il mondo”.