Mosca | a Poltava colpito centro militare

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 4 settembre 2024) 12.55 Nell'attacco suè statoun "di addestramento"ucraino, dove operavano anche "istruttori stranieri". Così la Difesa russa. All'indomani del raid che ha fatto almeno 51 morti e dopo le dimissioni eccellenti nell'esecutivo ucraino, il portavoce del Cremlino,Peskov, dice che dal rimpasto "non ci sarà alcuna influenza sulle prospettive di negoziazione" Poi: aggiorniamo dottrina nucleare per "sfide e minacce innescate da Ovest". Il ministro degli Esteri Lavrov: non scherzate sulle nostre linee rosse.