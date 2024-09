‘La versione di ADA’ è il nuovo podcast dedicato all’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Storielibere presenta Ladi ADA, stagione speciale deldi Massimo Temporelli F***ing Genius. I nuovi episodi sono dedicati al vero genio dei nostri tempi, ovvero l’intelligenza. In questa serie, infatti, il fisico, divulgatore eer esplora l’affascinante evoluzione dell’AI, dalle sue origini ai giorni nostri, attraverso un punto di vista inedito: quello di un’intelligenzachiamata ADA. Ladi ADA nasce da una riflessione dello stesso Temporelli in merito al dibattito contemporaneo sui pro e contro dello sviluppo tecnologico. Così, immaginando un’AI autocosciente che lo contatta per condividere la sua visione, Temporelli crea un racconto tra fiction e realtà, in cui con ADA traccia la storia dell’intelligenza, dai pionieri Ada Lovelace e Charles Babbage fino a ChatGPT.