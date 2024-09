La camminata della Croce Rossa Bergamasca | Fa bene e può far del bene

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Bergamo. “Camminare fae può far del” con questo spirito solidale la, Comitato di Bergamo, organizza domenica 8 settembre, in occasione dei 160 anni di costituzione, la primanon competitiva che si snoderà tra le vie cittadine suddivisa in tre percorsi da 12 e 6 chilometri, e uno senza barriere, con passaggio dei partecipanti all’interno dell’AccademiaGuardia di Finanza, prestigiosa istituzione presente a Bergamo dal 1984. “La– osserva Gianmaria Domenghini, presidente del Comitato di Bergamo – è nata per aiutare le persone in difficoltà. Nel tempo i bisogni sono cambiati e aumentati: partecipando in allegria e con spirito sportivo alla nostra primasi aiuteranno concretamente i nostri progetti, dedicati alle persone più fragili e vulnerabili’’. Partenza alle 8.