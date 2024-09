Interventi ai giardini Cambia la viabilità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Modifiche allaall’interno del territorio comunale di San Giovanni. I lavori di manutenzione al verde pubblico proseguono ormai da alcune settimane, hanno riguardato molte zone della città e sia per la giornata odierna che per domani, grazie ad un’ordinanza temporanea, dalle 6 alle 12 o comunque fino al termine delle operazioni, è istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli in Piazza della Libertà, nel tratto compreso tra il civico uno e il civico nove, così come per domani non sarà possibile lasciare l’auto in via Vetri Vecchi, nel tratto di strada che costeggia il parcheggio della stazione ferroviaria.