Il ladro strangola anziani semina il terrore Ecco come agisce

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Alto, di carnagione scura, intorno ai quarant’anni di età. Sarebbe questo l’identikit di un uomo che, negli ultimi giorni, ha preso di mira alcuni, rapinandoli con una modalità davvero feroce. Ilpensionati“,è stato subito ribattezzato, ha colpito nella zona a Sud Ovest di Torino, nel quartiere di Santa Rita. Il suo modus operandi è sempre lo stesso: sceglie vittime di una certa età, soprendendole alle spalle, e le aggredisce mentre camminano per strada. A quel punto il malvivente mette una cintura, o un laccio, intorno al collo delle sue vittime e minaccia dirle. Le aggressioni confermate, secondo quanto riferisce Annalisa Defilippi su Torino Today, sarebbero almeno tre. La prima ai danni di un 80enne che passeggiava in via Ala di Stura, che è stato derubato del suo cellulare.