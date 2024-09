Il campionato di velocità del cubo di Rubik arriva a Montemurlo

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 4 settembre 2024)– Una gara particolare, a metà fra l’abilità e l’ingegno. A Bagnolo dilo Speedcubing. Ildicompie 50 anni e i seguaci del rompicapo più famoso della storia si ritroveranno sabato 7 e domenica 8 settembre al centro sportivo comunale Nesti di Bagnolo in via Micca per lo Speedcubing 2024, un-evento che ha già raccolto 120 partecipanti provenienti da tutta Italia e dal resto dell’Europa. La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, è promossa dalla Prolocoe dal Comune con associazione italiana Cubing Italy e nasce dall’idea di due montemurlesi appassionate delpiù famoso di sempre, Alessia Novizio e la sua mamma Federica Colosimo.