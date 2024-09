Il bilancio del tecnico dopo la vittoria Carrera può sorridere | | Livieri grande gara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il bicchiere è mezzo pieno per ilMassimoche nel match di lunedì sera contro la Pianese è riuscito a centrare il primo successo in campionato, seppur faticando più del previsto. Tra le varie risposte avute dal campo, il timoniere bianconero ha finalmente trovato il suo portiere titolare.si è presentato allacon due interventi decisivi che hanno permesso di difendere il vantaggio e mettere in cassaforte i tre punti. "ha disputato unapartita e ha salvato la– le parole dell’allenatore –, si è fatto trovare pronto. Lo abbiamo aspettato per alcune partite affinché potesse trovare la forma. Ha fatto il suo dovere: il portiere deve parare. È stato molto bravo". Davanti a lui invece un po’ di fatica l’ha mostrata Curado, arrivato in bianconero da pochi giorni e subito chiamato a guidare il terzetto difensivo agendo come perno centrale.