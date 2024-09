Gli occhiali spia di Boccia usati in Parlamento | cosa sono quanto costano e sono legali?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 settembre 2024 – Glil’ultima puntata di quella che sembrava una telenovela di fine estate e che ora invece ha assunto le sembianze di un giallo politico. Ad aggiungere ulteriori tinte da spy story è il Fatto quotidiano, che stamattina pubblica il caso-Sangiuliano in prima pagina con il titolo “incon-telecamera”. Maquesticon cui la consulente fantasma o quasi consulente filmava andando in giro per Montecitorio? Le riprese a Montecitorio Tutto nasce da un’analisi della giornalista Selvaggia Lucarelli delle diverse storie pubblicate sul profilo di Maria Rosariae che riprendono gli interni del. Sul profilo della consulente, infatti, cistorie in evidenza raccolte in una cartella ad hoc chiamata “Montecitorio”.